Лукашенко решил отказаться от транзита власти - политолог

Лукашенко решил отказаться от транзита власти - политолог
Фото: EPA/ТАСС
продолжениеПротив Белоруссии началась террористическая война – президент
После переговоров в Сочи Батька расхотел отправляться в отставку

Визит главы СВР Сергея Нарышкина в Белоруссия и встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи подведены к одному общему знаменателю – транзиту власти в республике. Такое заявление сделал политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт сообщил, что Лукашенко согласился на отставку в течение 1-1,5 года года путем проведения конституционной реформы и досрочных выборов в президенты, где Батька уже не станет принимать участие. Однако после возвращения в Минск Лукашенко уже успел изменить мнение: лидер решил, что может контролировать обстановку, и уходить в отставку передумал.

Именно по этой причине, считает Карбалевич, Лукашенко старается свести к минимуму заявления о реформах и их проведении. Теперь глава республики даже не пытается выстроить диалог с народом, а на протесты в стране может реагировать лишь с помощью силы.

"России это не нравится и, судя по всему, визит руководителя службы разведки Сергея Нарышкина был с посланием от Владимира Путина – предупреждением", – заявил Карбалевич в интервью "Свободной Прессе".

Эксперт добавил, что Россия не спешит выделять Минску остаток нового кредита: первый транш Белоруссии в размере 500 млн долларов уже прошел, однако при игнорировании договоренностей никаких денег Лукашенко не увидит.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что президент Белоруссии пытается оказать давление на РФ ради сохранения своей власти, намекая Москве на то, что транзит нефти по "Дружбе" находится у него в руках.

Егор МАЛКОВ

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