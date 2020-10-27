Против Белоруссии началась террористическая война – президент

Против Белоруссии началась террористическая война – президент
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лидер РБ увидел угрозу в продолжающихся протестах

Белоруссия столкнулась с террористической угрозой. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко на совещании в Минске 27 октября.

Он напомнил, что еще недавно дал указание силовикам работать с протестантами "аккуратно" и сообразно угрозе. Однако последние события в Минске показали, что организаторы настраивают людей на радикальные шаги. В итоге они переступают "красную черту".

В качестве примера Лукашенко рассказал, как в Минске сломали несколько светофоров. Кроме того, были попытки повредить рельсы и автоматику на железной дороге, чтобы блокировать движение.

"Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма",

– сделал вывод Лукашенко. По его мнению, организаторы протестов действуют строго по "методичке цветных революций". Несколько этапов уже прошло, настало время радикализации ситуации. Но этого белорусские власти не допустят:

"Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь",

цитирует "БелТА" президента Белоруссии. 

Накануне, 26 октября, истек срок ультиматума, который Лукашенко поставила лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Поскольку президент не ушел в отставку, она призвала граждан страны прекратить работу и устроить всеобщую стачку. Однако эксперты полагают, что план оппозиции провалился, поскольку Тихановская допустила несколько ошибок.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость-Минск
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А зачем так держаться за ВЛАСТЬ ?Когда 87% -против !
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