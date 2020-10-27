В Старом Свете осознали потери после введения новых ограничений

Европейцы надеются на восстановление совместной деятельности с нашей страной, несмотря на введение ЕС новых санкций против России из-за происшествия с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил президент Центра исследований Евразии и Средиземноморья Лоренцо Салимбени.

На сотрудничество рассчитывают представители мирового бизнеса и транспорта, а также Европейская организация морских портов. Первые антироссийские рестрикции оказали негативное влияние на импорт и экспорте в ЕС, отметил политолог.

В Вероне с 22 по 23 октября проходил XIII Евразийский экономический форум, среди организаторов которого – известные компании и организации из РФ. На нем европейцы высказались об очередных ограничительных мерах в отношении нашей страны. Они ужесточились еще больше в последнее время из-за ситуации с Навальным, у которого больше сторонников за рубежом, чем на родине, отметил Салимбени.

По словам президента Conoscere Eurasia и Banca Intesa Russia Антонио Фаллико, необходимость сотрудничества и диалога с РФ на этапе выхода из экономического и политического кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, становится все более важной. Между тем раскол между ЕС и Россией создает свободное пространство, которое может занять Китай.

Европа обязана строить внешнюю политику последовательно и решительно, с опорой на свои ценности, причем не только с Америкой и КНР, но и с Россией. Это поможет ей восстановить авторитет и роль в Евразии, а также снова задавать тон процессам на мировом уровне, пояснил президент Центра исследований Евразии и Средиземноморья.

Бизнесмены и транспортники надеются на восстановление отношений между нашей страной и Италией, а также Европой в целом. Они понимают важность такого сотрудничества, ведь не заинтересованы в усугублении положения в экономике, которая может пострадать еще сильнее после ввода новых мер изоляции во время пандемии коронавируса. И выступают за укрепление связей Брюсселя и Москвы, надеясь на значительное двустороннее сотрудничество, в первую очередь – между Берлином и Кремлем с особым упором на газопровод "Северный поток – 2".

Ранее смысл новых рестрикций против РФ пояснили в Германии. Там хотят, чтобы Москва изменила свою позицию по делу Алексея Навального. При этом согласованные в ЕС новые антироссийские санкции не произвели ожидаемого впечатления. И в ФРГ нашлись противники такого подхода.