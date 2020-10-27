Рекордное увеличение военных расходов Швеции свалили на Россию

Рекордное увеличение военных расходов Швеции свалили на Россию
Фото: Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Высказанные Москвой опасения на этот счет в Стокгольме назвали дезинформацией

Россия виновата в том, что Швеции приходится вкладывать колоссальные деньги в вооружение. Об этом заявил шведский министр обороны Петер Хультквист.

Ранее МИД РФ высказал опасения в связи с решение Швеции увеличить свой военный арсенал из-за "российской угрозы". В Москве допустили, что Стокгольм пошел на этот шаг под влиянием антироссийской риторики НАТО. Хультквист отверг это предположение.

По его словам, "Швеция не так наивна", чтобы самой не видеть агрессию России и ее попытки дезинформировать общество. Шведские эксперты проанализировали последние события и пришли к четким выводам:

"Ситуация с безопасностью в непосредственной близости от нас изменилась к худшему, в основном, из-за России",

- заявил министр в интервью Aftonbladet. При этом он призвал никого не беспокоиться: увеличение военного потенциала необходимо Стокгольму для защиты суверенитета страны, никаких иных целей он не преследует.

Ранее стало известно, что власти Швеции решили увеличить расходы на оборону к 2025 г. до 1,5% ВВП. Это на 40% больше, чем сейчас. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это очень напоминает времена холодной войны.

Ошибки Москвы в период холодной войны и их последствия ранее оценил эксперт. 

Николай ВИКТОРОВ

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