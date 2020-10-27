В России впервые признали геноцидом массовое убийство нацистами мирного населения

Расправе подверглись жители населенного пункта в Новгородской области во время Великой Отечественной войны

Суд впервые в современной России признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей во время Великой Отечественной войны.

Данный вердикт вынесен в рамках уголовного дела о расправах в деревне Жестяная Горка (Новгородская область) в годы немецко-фашистской оккупации.

"Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тыс советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп", – цитирует РИА "Новости" судью Марину Малышеву.

Отмечается, что фашистские захватчики выполняли план Германии по изгнанию всего мирного населения СССР, чтобы затем "колонизировать" нашу землю немцами.

Это судебное разбирательство послужит юридической базой для последующих расследований оккупации войсками Третьего рейха территорий Советского Союза и поможет родственникам жертв в определении их правового статуса.

Как подчеркнул в заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков, уничтожение захватчиками "этнических групп советского народа" в Великую Отечественную до этого случая официально не признавалось. Теперь есть прецедент. А срока давности военные преступления, согласно Нюрнбергскому процессу, не имеют.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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