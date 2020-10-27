"Партизанщина": стала известна новая тактика сторонников Тихановской

"Партизанщина": стала известна новая тактика сторонников Тихановской
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белорусы настаивают на уходе Лукашенко с поста президента

Ультиматум экс-кандидата на пост главы государства в Белоруссии Светланы Тихановской и ее призыв к общенациональной забастовке привел к новой тактике активистов, а именно к партизанщине. Так оценил сегодняшнее состояние дел в Республике и противостояние между недовольными выборами и действующей властью белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, граждане страны хотят изменений и свободы, а не "стерильного ГУЛАГа", созданного президентом Александром Лукашенко. Люди желают ухода бацьки, а тот никак не покидает свое кресло.

"Протест сейчас может перерасти в какие-то иные формы, например, в партизанские варианты сопротивления. Но подчеркну, что все изменения белорусы хотели бы провести мирным путем", – заявил в комментарии "Собеседнику эксперт.

Он уже увидел некоторые элементы партизанской борьбы, например, созданные в телеграм-канале разные чаты, вплоть до страниц отдельных домов и районов, где жители знакомятся друг с другом, формируют стачкомы и дворовые отряды самообороны.

"Они обсуждают стратегию и тактику партизанской "войны" против власти. "Войны" в кавычках, потому что это не какие-то насильственные атаки, а акции, чтобы противостоять насилию со стороны правоохранительных органов", – полагает Болкунец.

По его мнению, сами по себе ультиматумы и стачки не заставят Лукашенко уйти в отставку, но забастовочное движение может подвигнуть власти к переговорному процессу с оппозицией, которую бацька пытается расколоть. Александр Григорьевич рассчитывает на то, что все активисты уедут из страны, останутся одним пенсионеры, а с ними он уже сможет как-то договориться. Президент ожидает, что все протесты "стухнут" к Новому году, отметил политолог.

Однако, подчеркнул Болкунец, в Республике есть потенциал и в какой-то момент все перерастет в полноценную революцию.

Напомним, накануне Тихановская объявила национальную забастовку после того, как Лукашенко не исполнил ее "приказ" освободить всех политзаключенных, насилие на улицах и не покинул свой пост. На практике массовых остановок производства на госпредприятиях не было, местами бузили студенты, закрылись некоторые частные компании. Между тем, беглая домохозяйка из-за границы сочиняет обращения к гражданам и призывает поддержать работников заводов и фабрик, которые выходят на протесты.

Лукашенко в нынешних действиях активистов обнаружил признаки терроризма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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