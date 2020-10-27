Итальянцы взвыли от последствий санкций против России

Итальянцы взвыли от последствий санкций против России
Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Антироссийские меры больно ударили по экономике страны

Принятые против России санкции незаслуженно наказывают малые и средние предприятия Италии. Рим выступает с призывами отменить ограничения в отношении Москвы. Об этом объявил член комитета сената Италии Джанлука Феррара. 

Он отметил, что в экономическом плане Россия всегда была для Италии важной страной, поскольку притягивала их компании на свой рынок. Власти не оставляют попыток добиться отмены санкций Евросоюза , поскольку в нынешних мировых условиях это, как минимум, контрпродуктивно. 

"Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии", – приводит его слова РИА "Новости". 

По подсчетам специалистов, ежегодные потери Италии от антироссийских санкций составляют около трех миллиардов евро. Рестрикции против России серьезно ударили по экономике стран Евросоюза, который впоследствии лишился около 250 тысяч рабочих мест. 

Европейцы надеются, что восстановить совместную деятельность с Россией еще удастся. Пока санкции очень неприятно сказываются на европейских странах. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Заявление США о "возврате" Крыма Украине сравнили с пустой болтовней

Вашингтон лишь на словах разделяет планы Киева по полуострову

Пересохнут все озера: украинцы предрекли Крыму серьезную катастрофу

Проблемы полуострова с водой будут только усугубляться, считают в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей