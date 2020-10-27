На Украине ожидают референдума о вхождении в состав России

На Украине ожидают референдума о вхождении в состав России
Фото: Константин Сазончик/ТАСС
Жители Незалежной устали от вранья и не выполненных обещаний

Рекордно низкая явка избирателей на местные выборы в Незалежной и бесконечное пренебрежение политиков к своим обещаниям приведет к тому, что украинцы выступят за возвращение в состав России. Так прокомментировал прошедший плебисцит руководитель Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов.

"С уверенностью могу сказать одно: когда на Украине будет проходить референдум о вхождении в состав Российской Федерации (что, судя по настроениям украинцев, произойдет очень скоро) жители Незалежной повторят триумф народных республик Донбасса и единогласно проголосуют за возвращение домой – в Большую Россию!" – цитирует "ПолитНавигатор" политика.

Исходя из итогов последний выборов, считает он, что жители соборной устали от вранья и забывчивости чиновников о своих обещаниях, а также от бардака, который творится в стране и становится неконтролируемым.

"Люди начинают понимать, что единственный правильный для Украины курс – это курс в Россию. Этим можно объяснить поддержку оппозиционной партии, у которой хоть и очень осторожная, но все же пророссийская риторика", – отметил Муратов.

По его мнению, если бы в этом избирательном процессе была партия с четкой программой о восстановлении связей с РФ, то и явка оказалась высокой.

Украинские граждане продемонстрировали президенту Владимиру Зеленскому и его политсиле "Слуга народа", понесшей сокрушительное поражение, как в реальности к ним относятся. Эксперт назвал личным провалом главы государства прошедшие 25 октября региональные выборы.

"Это – ответ народа украинскому президенту, но не на пять его фарсовых вопросов, а на всю Зе-политику, которую не иначе как разбазариванием Украины назвать нельзя", – резюмировал представитель Донбасса.

Ранее глава молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За Жизнь!" Артем Марчевский заявил, что партия ОПЗЖ просто "съела" "Слуг народа" юге и востоке страны. По его словам, у партии Виктора Медведчука там нет конкурентов, поскольку оппозиция выступает за мир в Донбассе и восстановление экономических отношений с Россией.

На сегодняшний момент времени подсчитаны голоса с 91% избирательных участков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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