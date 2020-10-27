Путин с юмором нашел "связь" между происхождением COVID-19 и цирком

Путин с юмором нашел "связь" между происхождением COVID-19 и цирком
Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Культурное зверье стало жертвой коронавирусной эпидемии

Президент России Владимир Путин пошутил насчет одной из популярных теорий возникновения коронавируса. Эпизод произошел во время сегодняшнего онлайн заседания Совета по культуре.

"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – сказал глава государства в ходе обсуждения финансирования цирков, в которых в представлениях участвуют звери.

Реплика Путина относилась к просьбе советника президента Владимира Толстого помочь средствами циркам с животными, поскольку из-за эпидемии и карантина сотрудники отрасли остались без оплаты.

Глава РФ сообщил, что Минкульт и аппарат правительства решают эту проблему, передают РИА "Новости".


Ранее в сентябре гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный уже обращался к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой о поддержке циркового сообщества. Тогда он утверждал, что цирки не получили от государства средств и вынуждены выживать за счет своих денег. Причем ситуация с частными цирковыми предприятиями еще сложнее, писал "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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