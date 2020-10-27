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Президент России Владимир Путин пошутил насчет одной из популярных теорий возникновения коронавируса. Эпизод произошел во время сегодняшнего онлайн заседания Совета по культуре.
"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – сказал глава государства в ходе обсуждения финансирования цирков, в которых в представлениях участвуют звери.
Реплика Путина относилась к просьбе советника президента Владимира Толстого помочь средствами циркам с животными, поскольку из-за эпидемии и карантина сотрудники отрасли остались без оплаты.
Глава РФ сообщил, что Минкульт и аппарат правительства решают эту проблему, передают РИА "Новости".
"Животные, конечно, не виноваты, а летучие мыши? Тоже? Шучу". Путин отреагировал на просьбу выделить денег на корм цирковым животным. Но помочь обещал. pic.twitter.com/zOkY9i00w2— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 27, 2020
Ранее в сентябре
гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард
Запашный уже обращался к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой о поддержке
циркового сообщества. Тогда он утверждал, что цирки не получили от государства средств и вынуждены выживать за счет своих денег. Причем ситуация с частными цирковыми предприятиями еще сложнее, писал "Интерфакс".
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