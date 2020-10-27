Современная РФ расхлебывает наследие постсоветского распада

В годы президентства Бориса Ельцина Россия пережила период "негласной оккупации" со стороны США. Именно он фактически и привел в страну "мавров", после чего государство оказалось в сильной зависимости от Вашингтона. Такую точку зрения о временах 90-х прошлого века в современной истории РФ высказал председатель правления Межрегиональной общественной организации Союз добровольцев Донбасса Александр Бородай.

"Будем говорить откровенно. Вот, ельцинский период – это период негласной оккупации России, прежде всего, Соединенными Штатами Америки. Но эта оккупация была прервана", – сказал в эфире телеканала "ЦарьГрад" экс-глава Совета министров ДНР.

По его мнению, ситуацию удалось изменить только на рубеже тысячелетий, когда государство по-настоящему стало двигаться в сторону обретения прочного суверенитета и независимости. Бородай считает, что освобождение от иностранного влияния – "от мавров" – произошло под руководством действующего президента РФ Владимира Путина.

"Но вскоре дошло советское наследие. Сейчас мы хлебаем полной ложкой результаты нелепого и вредоносного советского административного деления", – отметил эксперт.

В качестве примера такого "глупого" территориального межевания он назвал передачу в Украинскую ССР Крыма и Донбасса.

В июне нынешнего года в большом интервью для телеканала "Россия 1" Путин заявил, что советские республики при выходе из СССР "прихватили" с собой российские земли. По его мнению, покидая Советский Союз, они должны были выходить с тем территориальным багажом, который у них был до вхождения в большое государство. Он напомнил, что национальные республики получили исконно русские земли. Поэтому, считает президент, им не стоило после выхода из СССР "тащить с собой подарки от русского народа".

Добавим, что Путин уже не раз касался этой темы. Так, в 2019 г. в ходе пресс-конференции в Москве он сказал, что при образовании Советского Союза к Украине были присоединены "исконно русские территории". "Это все – наследие государственного строительства Владимира Ленина. Теперь мы с этим разбираемся", – подчеркнул Путин.

Любое подобное высказывание из Москвы вызывает оторопь в Киеве.

