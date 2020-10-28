Трамп поддел Россию из-за ядерного оружия

Трамп поддел Россию из-за ядерного оружия
Дональд Трамп. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер считает, что американцам завидуют

Американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями в штате Висконсин заявил о зависти России. Он уверяет, что военная мощь, которой располагает Вашингтон, значительно превосходит те, которые есть в распоряжении Москвы и Пекина. 

"Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США", – заявил Трамп, пишет РИА "Новости".

Президент США выразил надежду, что стране не придется его применить в ход. 

Также он пообещал своим избирателям, что если снова одержит победу в президентских выборах, то заберет у Китая мировое лидерство в производстве товаров и положит конец зависимости от него, пишет URA.RU

Трамп довольно часто подчеркивает, что США смогли разработать "супер-пупер" ракету, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. Штаты, по его словам, сделали это первыми в мире, а Россия занялась гиперзвуковыми разработками после того, как украла информацию у администрации прошлого американского президента Барака Обамы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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