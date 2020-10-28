Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Евро опустился ниже 90 рублей
Американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями в штате Висконсин заявил о зависти России. Он уверяет, что военная мощь, которой располагает Вашингтон, значительно превосходит те, которые есть в распоряжении Москвы и Пекина.
"Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США", – заявил Трамп, пишет РИА "Новости".
Президент США выразил надежду, что стране не придется его применить в ход.
Также он пообещал своим избирателям, что если снова одержит победу в президентских выборах, то заберет у Китая мировое лидерство в производстве товаров и положит конец зависимости от него, пишет URA.RU.
Трамп довольно часто подчеркивает, что США смогли разработать "супер-пупер" ракету, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. Штаты, по его словам, сделали это первыми в мире, а Россия занялась гиперзвуковыми разработками после того, как украла информацию у администрации прошлого американского президента Барака Обамы.
Пятая Республика не справляется с исламскими радикалами
Белорусы настаивают на уходе Лукашенко с поста президента