Лукашенко раскрыл источники финансирования протестов в Белоруссии

Лукашенко раскрыл источники финансирования протестов в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению президента Белоруссии, забастовщиков в его стране спонсируют из-за границы

Протесты оплачивают Литва и Польша. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Очень немногие в Республике не хотят работать, сказал президент. И такие люди получают деньги из-за рубежа, добавил он.

"Эти 10 – 12 человек, ядро... проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы",

– сообщил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1". Видео этой речи опубликовано на его сайте.

Также белорусский президент отметил, что деньги идут по, закрытым каналам и не все их можно контролировать, передает РИА ФАН.

Некоторое время назад Светлана Тихановская выдвинула главе республики ультиматум.  Она обратилась к соотечественникам с призывом бастовать в случает невыполнения требований оппозиции, напоминает URA.RU.

В то, что стачки будут массовыми, мало кто верил. В результате в назначенный день все белорусские заводы работали, как и раньше. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Андрей
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Гость
Зачем выкинут? Она довольно симпатичная и еще пригодится
Да там такого добра как собак не резанных
Гость
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Зачем выкинут? Она довольно симпатичная и еще пригодится
Андрей
Ответить
Не отработала проститутка тихановская бабки запада теперь её выкинут sanuy тряпку
1
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