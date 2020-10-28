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Протесты оплачивают Литва и Польша. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
Очень немногие в Республике не хотят работать, сказал президент. И такие люди получают деньги из-за рубежа, добавил он.
"Эти 10 – 12 человек, ядро... проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы",
– сообщил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1". Видео этой речи опубликовано на его сайте.
Также белорусский президент отметил, что деньги идут по, закрытым каналам и не все их можно контролировать, передает РИА ФАН.
Некоторое время назад Светлана Тихановская выдвинула главе республики ультиматум. Она обратилась к соотечественникам с призывом бастовать в случает невыполнения требований оппозиции, напоминает URA.RU.
В то, что стачки будут массовыми, мало кто верил. В результате в назначенный день все белорусские заводы работали, как и раньше.
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