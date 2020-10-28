По мнению президента Белоруссии, забастовщиков в его стране спонсируют из-за границы

Протесты оплачивают Литва и Польша. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Очень немногие в Республике не хотят работать, сказал президент. И такие люди получают деньги из-за рубежа, добавил он.

"Эти 10 – 12 человек, ядро... проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы",

– сообщил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1". Видео этой речи опубликовано на его сайте.

Также белорусский президент отметил, что деньги идут по, закрытым каналам и не все их можно контролировать, передает РИА ФАН.

Некоторое время назад Светлана Тихановская выдвинула главе республики ультиматум. Она обратилась к соотечественникам с призывом бастовать в случает невыполнения требований оппозиции, напоминает URA.RU.

В то, что стачки будут массовыми, мало кто верил. В результате в назначенный день все белорусские заводы работали, как и раньше.