Глава Южных Курил уходит с поста после скандала

Глава Южных Курил уходит с поста после скандала
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Вячеслав Власенко подал в отставку

Глава Южных Курил ( Кунашира,Шикотана) покидает свой пост. Он сам подал заявление об уходе.

Сахалинский губернатор поддержал это решение. Валерий Лимаренко считает, что в мэрии Южно-Курильского района очень сложная обстановка: установлены серьезные нарушения в деятельности чиновников. Нерешенные проблемы  – это результат работы Вячеслава Власенко, добавил он.

Теперь на Южных Курилах пройдет конкурс на должность руководителя, как прописано в Уставе. Главу района выберут местные депутаты, заявила пресс-служба правительства Сахалинской области.

В сентябре первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавету Андрееву обвинили в злоупотреблении служебным положением. На нее было заведено уголовное дело. 

Полина ДОРОЖКИНА

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