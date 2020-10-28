Заискивающему перед Эрдоганом Зеленскому напомнили исторические факты

Спорить за территорию Крыма могут России и Турция, Украина к ней отношения не имеет. Об этом заявил бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

Он напомнил, что между Российской и Османской империями был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Он стал итогом русско-турецкой войны 1768-1774 г.г. и касался прав России на Крымский полуостров. В документе, который, как подчеркнул Куликов, никто не дезавуировал, четко сказано: в случае отказа России от Крыма территория возвращается под власть Турции. Украина там вообще не фигурирует.

При этом Куликов высмеял президента Незалежной Владимира Зеленского, который, чтобы подольститься к турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, наградил его орденом князя Ярослава Мудрого.

"Это, вообще, додуматься: наш президент награждает православным орденом мусульманина Эрдогана за великие достижения в том, что он переделал нашу святыню – собор Святой Софии – в мечеть",

– возмутился Куликов в эфире телеканала "Наш". Зеленский мог бы Эрдогана и причислить к лику святых обновленной Православной церкви Украины, съязвил эксперт.

Ранее Эрдоган публично отказался считать Крым российским. И хотят в том же выступлении он выступил за территориальную целостность Украины, эксперты заподозрили президента Турции в пантюркских амбициях.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор был заключен в июле 1774 года. В нем, среди прочего, Турция признавала независимость Крыма от Османской империи. Это позволило присоединить Крым к России в 1783 году.

