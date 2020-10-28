СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины

СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене

"Западные партнеры" заняты подготовкой провокации против "российской угрозы", направленной на недопущение "морального доминирования" России в мире после разработки вакцины "Спутник V". Как отмечает источник, причина заключается не только в страхе перед лидерством РФ, первой разработавшей препарат, но и бизнесе: западные фармгиганты сталкиваются с огромным финансовым оттоком, так как десятки стран заказывают у Москвы миллионы доз лекарства против COVID-19.

Предположительно, начало массовой вакцинации препаратом начнется в конце 2020 – начале 2021 года. К тому моменту в пунктах логистики образуется достаточное количество запасов для переправки вакцин. Именно эти объекты, передает Телеграмм-канал "Незыгарь", и станут оптимальной мишенью для Запада.

Не исключено, отмечает источник, что от "Спутника V" на этот раз скончается какой-нибудь ребенок или условный пророссийский топ-менеджер. Вероятно, западные специалисты "внезапно обнаружат чудовищный побочный эффект в российской вакцине. Правда, доказательств причастности РФ никто так и не станет предоставлять, и Москве не покажут реальных фактов, на которых будут строиться обвинения.

Предполагаемый период, в который намечена операция по намеренной дискредитации России – конец декабря-начало января. Организаторы уверены: Новый год – идеальное время для заполнения информационного поля "русскими врачами-убийцами", отмечает "Незыгарь".

Для совершения провокационных действий западные партнеры могут выбрать одну из стран постсоветского пространства – Белоруссию, Киргизию или Молдавию, отмечает источник.

Ранее один из командующих армии Великобритании заявил, что РФ ведет "политическую войну", якобы распространяя "слухи" о своей вакцина против COVID-19.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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С ума сошли что ли? Массовая вакцинация групп риска в России только этой зимой начнется. Какая конкуренция? Для себя не успевают вакцин наштамповать. Чушь а не статья.
Гость
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Так и будет обязательно ещё и назовут в скобках Новичок <цензура>.
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