Украина утратила контроль над большей частью своих вод - адмирал

Украина утратила контроль над большей частью своих вод - адмирал
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной прикинули морские потери

Киев сегодня добивается своей власти над Донбассом, настаивает на возвращении Крыма, однако редко вспоминает о потерянных морских территориях. Между тем, сегодня Украина контролирует лишь малую часть принадлежавшей ей акватории. На это указал адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.

По его подсчетам, до 2014 г. у Незалежной было 137 тыс. квадратных километров суверенных вод, из них 100 тыс. она сейчас не контролирует.

"Это приблизительно как территория Южной Кореи или как территория трех наших приморских областей",

сравнил адмирал в эфире канала UkrLife. По его мнению, это очень серьезные потери, которые влияют на государственную независимость.

В то же время Кабаненко сомневается, что у Киева получится вернуть акваторию, поскольку для этого нужен флот, которого у Незалежной фактически нет. На военную помощь иностранных партнеров рассчитывать бесполезно: они связаны конвенцией Монтре, ограничивающей право нечерноморских стран на пребывание в Черном море.

Крым же сейчас, по оценке украинского адмирала, превратился в "непотопляемый авианосец". В этих условиях Киев должен думать, как защитить ближнюю морскую зону, а не мечтать о возвращении полуострова.

Ранее эксперты предположили, что Киев задумал построить две новые морские базы, чтобы устроить плацдарм для кораблей НАТО. Однако для подхода к украинскому берегу западному флоту придется пройти через Керченский пролив, полностью контролируемый Россией. 

Николай ВИКТОРОВ

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