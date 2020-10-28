Глава полуострова резко ответил на сообщения с Украины

Некоторые высокопоставленные украинские чиновники занимаются провокацией на территории Крыма, сообщая неверные данные о ситуации с COVID-19 на полуострове. Об этом заявил Сергей Аксенов на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

Он также сказал. что таких в Незалежной немало. И попросил крымчан прислушиваться только к официальной информации, добавив, что власти полуострова понимают свою ответственность, осознают свои ошибки и не приукрашивают обстановку, пишет РИА "Новости".

На днях так называемое "представительство президента Украины в Автономной Республике Крым", оценило ситуацию с распространением коронавируса в Крыму как "критическую". И обратилось к жителям полуострова с предложениями провести для них онлайн-консультации с медиками и открыть у границ аптечные пункты.

Два дня подряд в Крыму растет число подхвативших COVID-19. Отменены все спортивные мероприятия, в том числе Всероссийский марафон, который должен был проходить в Ялте.

Других ограничений пока, до получения указаний из федерального центра, не принято. Предприятия работают в прежнем режиме. И со школьными каникулам ничего не изменилось, рассказал Аксенов.

За последние сутки на полуострове коронавирусом заразились 251 человек. Всего за время пандемии в Крыму выявлено 8784 инфицированных COVID-19 . Излечились 4998 жителя. Умерли 122 человека.

