Турция пригрозила санкциями из-за скандала с Эрдоганом в трусах

Карикатуру с президентом сочли оскорбительной провокацией

Отношения между Парижем и Анкарой стали еще напряженнее. Накануне французское издание Charlie Hebdo, скандально известное своими карикатурами, поместило на обложку провокационное изображение турецкого лидера Реджепа Эрдогана в трусах. Власти сочли рисунок оскорбительным и пообещали принять меры.

Французы изобразили Эрдогана, сидящем в кресле, с голым животом и ногами. Одной рукой президент держит банку с напитком, а другой – поднимает подол хиджаба женщины. Карикатуру сопроводили подписью об игривости главы государства в личной жизни.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



Retrouvez :



👉 Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy

👉 Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

👉 Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin



➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020

Рисунок не на шутку разозлил власти Турции. В Анкаре возбудили уголовное дело против сотрудников Charlie Hebdo, а также пригрозили санкциями. В администрации президента отметили, что данное "сборище", поощряемое самим Эммануэлем Макроном, постоянно оскорбляет мусульман, ислам и все турецкие ценности, прикрываясь демократией и свободой мнений.

В Турции добавили, что истинная цель данной карикатуры – провокация, которая лишь увеличивает напряжение между Анкарой и Парижем, передает Reuters.

Скандал начал разгораться из-за поддержки французским президентом карикатур на пророка Мухаммеда, из-за которых и убили школьного учителя в Париже. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал позицию лидера Франции, призвав прекратить провокации.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, во внешней политике необходимо ориентироваться на позицию президента, так как именно он принимает решения, пишет РИА "Новости".



