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Ситуации в Сирии далека от реального урегулирования. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган во вторник, 28 октября. По его словам, этот вывод подтверждают действия России в САР.
В частности, он напомнил о недавнем обстреле тренировочного лагеря боевиков вблизи сирийско-турецкой границы. Правда, с точки зрения Эрдогана, ВКС РФ там уничтожили не террористов, а политических противников президента САР Башара Асада, и там самым нарушили спокойствие в регионе.
"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции свидетельствует о нежелании установить там устойчивый мир",
– приводит РИА "Новости" слова Эрдогана.
При этом в Анкаре заявили о готовности начать новую военную операцию в Сирии, если находящиеся там террористы не отойдут от турецкой границы.
Ранее Эрдоган сообщил, что не выведет свои войска из Сирии, пока там у власти находится Башар Асад. Сейчас в сирийской провинции Идлиб находятся турецкие военные базы. Силы РФ и Турции проводят там совместное патрулирование.
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