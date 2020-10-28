Эрдоган обвинил Россию в атаке на противников Асада

Эрдоган обвинил Россию в атаке на противников Асада
Реджеп Эрдоган. Фото: XinHua/www.globallookpress.com
В Турции готовы снова начать вооруженные действия в Сирии

Ситуации в Сирии далека от реального урегулирования. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган во вторник, 28 октября. По его словам, этот вывод подтверждают действия России в САР.

В частности, он напомнил о недавнем обстреле тренировочного лагеря боевиков вблизи сирийско-турецкой границы. Правда, с точки зрения Эрдогана, ВКС РФ там уничтожили не террористов, а политических противников президента САР Башара Асада, и там самым нарушили спокойствие в регионе.

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции свидетельствует о нежелании установить там устойчивый мир",

приводит РИА "Новости" слова Эрдогана.

При этом в Анкаре заявили о готовности начать новую военную операцию в Сирии, если находящиеся там террористы не отойдут от турецкой границы. 

Ранее Эрдоган сообщил, что не выведет свои войска из Сирии, пока там у власти находится Башар Асад. Сейчас в сирийской провинции Идлиб находятся турецкие военные базы. Силы РФ и Турции проводят там совместное патрулирование.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Русский
Ответить
Не забудем, не простим... ХаХа три раза. До чего докатилось российское руководство, какой-то турок нам выговаривает. Позорище.
Александр Кото
Ответить
Спрашивается, зачем Путин соглашался на ввод турецких войск в северную часть Сирии, в том числе и Идлиб, если Эрдоган не признаёт законную власть в Сирии? 90% освобождённой территории Сирии - это не вся Сирия!
1
новости партнеров

СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины

Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене

Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ

Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей