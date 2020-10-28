В Арктической стратегии России нашли тайный смысл

В Арктической стратегии России нашли тайный смысл
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заботу о людях расценили как попытку заманить на Север работников для освоения богатств региона в будущем

Россия строит планы освоения Арктики и не скрывает этого. Однако в обнародованной недавно "Стратегии развития российской Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года" основное внимание уделено внутренним проблемам северных регионов. Но, по мнению западных аналитиков, это такой хитрый план Москвы.

В обновленной стратегии руководством РФ поставлены задачи повысить качество жизни в приарктических регионах: построить дороги, решить проблемы с жильем, наладить энергоснабжение, медицинское обслуживание.

"Большинство вызовов, которые стоят перед развитием российской Арктики, действительно, носят внутренний характер",

признается в американском издании The National Interest. Однако это не просто так. Чтобы достичь истинных стратегических целей в Арктике, России нужны там современные промышленные города с многочисленным населением. Вот чтобы привлечь народ, власти и поднимают вопрос социального обеспечения, налаживания бытовых условий, образовательных и медицинских услуг, полагает автор.

Издание обращает внимание, что Москва сейчас настаивает на мирном развитии Арктики и приглашает зарубежных партнеров к сотрудничеству. Этим нужно воспользоваться, говорится в статье. "Работайте вместе, пока это не перестанет работать", – говорит автор, отмечая, что такое сотрудничество поможет поддерживать низкий уровень напряженности в Арктике.

Ранее эксперты посоветовали США активнее наращивать ледокольный флот, чтобы соперничать с Россией за природные богатства Арктики.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины

Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене

Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ

Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей