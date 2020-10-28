Раскрыта цель заявлений Лукашенко о спонсировании стачек из-за рубежа

Раскрыта цель заявлений Лукашенко о спонсировании стачек из-за рубежа
Александр Лукашенко. Фото: NIKOLAI PETROV / BELTA POOL / ТАСС
Фонд Тихановской намерен помогать как политзаключенным, так и участникам забастовок

Слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что бастующих работников предприятий финансово поддерживает заграница, произнесены исключительно ради того, чтобы обелить себя и продемонстрировать авторитет. Об этом заявил белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Он отметил, что такую версию поддержки оппозиции регулярно артикулируют власти Республики с момента президентских выборов, прошедших 9 августа, когда в стране почти в тот же день начались акции протеста против итогов голосования. По его словам, официальный Минск часто приводит какие-то заявления США и Европы, выступающих на стороне бастующего народа.

"Смысл этой версии в том, что в Белоруссии люди не могут быть недовольны Лукашенко. Весь белорусский народ любит Лукашенко и поддерживает. Поэтому если что-то происходит в стране, то это исключительно из-за границы", – цитирует телеканал "360" эксперта.

Карбалевич считает, что во время самой президентской гонки этой заграницей была Россия, а именно арестованные местными силовиками в конце июня 33 россиянина. Тогда Минск заявил, что эти люди являются якобы бойцами ЧВК "Вагнер", которые хотели дестабилизировать ситуацию в Белоруссии перед выборами.

Касаясь темы объявленной 26 октября экс-кандидатом в президентское кресло Светланой Тихановской общенациональной стачки, политолог подчеркнул, что она призвала создать фонд поддержки граждан, пострадавших от политических репрессий. Данные финансовая помощь должна быть направлена и в адрес участников забастовок.

"В этот фонд могут вносить средства как белорусские граждане, так и зарубежные. Полноценной забастовки пока нет, есть попытки", – констатировал Карбалевич.

Напомним, накануне в ходе совещания с чиновниками Лукашенко сказал, что выступающие за всеобщую стачку рабочие получают деньги из-за рубежа. Он считает, что в реальности лишь единицы в стране не хотят работать.

"Мы же знаем, что эти 10-12 человек, "ядро", которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы", – сообщил бацька.

Ранее сегодня глава МВД Республики Юрий Караев объявил, что спецслужбы смогли предотвратить въезд в страну с территории Украины, Польши и Прибалтики около тысячи инструкторов, которые должны были обучать местных радикалов для силового противостояния на акциях протеста правоохранителям.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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