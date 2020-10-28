США пригрозили России ракетами в Европе

США пригрозили России ракетами в Европе
Фото: Airman 1st Class Hanah Abercromb/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Белом доме назвали условие продления ракетного договора

США готовы разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России, если это потребуется. Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен. 

Он также отметил, что США разрабатывают не только гиперзвуковое оружие, но и возможности переброски баллистических ракет, отмечает РИА "Новости". 

При этом в Вашингтоне также подчеркнули, что США будут согласны продлить договор СНВ-3 на год, если договорятся с Россией по верификации, ведь это в интересах американцев, передает РИА "Новости". 

По словам О'Брайена, США будут прорабатывать вариант процедуры верификации по заморозке арсеналов. Он считает, что ясность по этому вопросу должна будет появиться в течение максимум двух недель. Все свои предложения США передали российским коллегам в Женеве. 

Договор СНВ-3 о сокращении ядерного арсенала перестанет действовать в феврале 2021 года. Пока Россия и США не могут договориться об условиях его продления. В середине октября президент России Владимир Путин предложил продлить соглашение на год без каких-либо условий, чтобы выиграть время для решения этого вопроса. Позже в МИД РФ отметили, что если США пойдут на такой шаг, то Россия тоже заморозит на время имеющиеся ярдерные боезаряды. Однако такой подход не устроил Вашингтон.

В США считают, что продление договора приведет к катастрофе для страны. 

Полина ИВАНОВА

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