Что случилось сегодня: последние новости на 28 октября
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Ситуация с коронавирусом остается тревожной. Больным бесплатно будут давать лекарства. У Турции есть право претендовать на Крым, полагают на Украине. Что еще нужно знать о событиях среды – в нашем материале.
Политика
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия завидует его стране из-за военной мощи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты финансируются Литвой и Польшей.
На Украине заявили, что у Турции якобы есть право на Крым. Незалежная же спорить за эту территорию не может.
На Западе готовят провокации против России из-за отечественной вакцины против коронавируса. Иностранцы боятся потерять доход от продаж прививки, поэтому к Новому году устроят операцию по дискредитации РФ.
А украинские чиновники уже занимаются провокациями в Крыму, распространяя ложные сведения о ситуации с COVID-19.
Жизнь
Не всем пенсионерам стоит ждать индексации выплат в 2021 году. Так, без прибавки могут остаться те, кто еще работает. Против перерасчета пенсии выступает Минфин.
Владимир Путин поручил обеспечить больных коронавирусом лекарствами бесплатно.
В Москве же действующие ограничительные меры из-за эпидемии будут работать еще месяц. Так, пенсионерам придется посидеть дома до конца ноября.
Армия
В Нагорном Карабахе продолжаются бои. Так, стало известно, что Турция ударила по роддому.
Тем временем в Польше тревожатся из-за возможного усиления военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.
США назвали условие продления ракетного договора и пригрозили России оружием в Европе.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный, по сообщениям СМИ, расстался с Мирославой Карпович, к которой ушел от экс-супруги Агаты Муцениеце. Испугавшийся желания возлюбленной сыграть свадьбу актер захотел вернуться к бывшей жене.
Шоу Бориса Корчевникова могут закрыть. В студии недавно оказался зараженный коронавирусом.