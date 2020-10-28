Что случилось сегодня: последние новости на 28 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 28 октября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Ситуация с коронавирусом остается тревожной. Больным бесплатно будут давать лекарства. У Турции есть право претендовать на Крым, полагают на Украине. Что еще нужно знать о событиях среды – в нашем материале. 

Политика

  • Президент США Дональд Трамп считает, что Россия завидует его стране из-за военной мощи. 
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты финансируются Литвой и Польшей. 
  • На Украине заявили, что у Турции якобы есть право на Крым. Незалежная же спорить за эту территорию не может. 
  • На Западе готовят провокации против России из-за отечественной вакцины против коронавируса. Иностранцы боятся потерять доход от продаж прививки, поэтому к Новому году устроят операцию по дискредитации РФ. 
  • А украинские чиновники уже занимаются провокациями в Крыму, распространяя ложные сведения о ситуации с COVID-19. 

Жизнь

  • Не всем пенсионерам стоит ждать индексации выплат в 2021 году. Так, без прибавки могут остаться те, кто еще работает. Против перерасчета пенсии выступает Минфин.  
  • Владимир Путин поручил обеспечить больных коронавирусом лекарствами бесплатно. 
  • В Москве же действующие ограничительные меры из-за эпидемии будут работать еще месяц. Так, пенсионерам придется посидеть дома до конца ноября. 

Армия

  • В Нагорном Карабахе продолжаются бои. Так, стало известно, что Турция ударила по роддому. 
  • Тем временем в Польше тревожатся из-за возможного усиления военного сотрудничества между Россией и Белоруссией. 
  • США назвали условие продления ракетного договора и пригрозили России оружием в Европе. 

Шоу-бизнес

  • Павел Прилучный, по сообщениям СМИ, расстался с Мирославой Карпович, к которой ушел от экс-супруги Агаты Муцениеце. Испугавшийся желания возлюбленной сыграть свадьбу актер захотел вернуться к бывшей жене. 
  • Шоу Бориса Корчевникова могут закрыть. В студии недавно оказался зараженный коронавирусом. 
Полина ИВАНОВА

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