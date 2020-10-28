Москва одернула Берлин за позицию по договору о РСМД

Москва одернула Берлин за позицию по договору о РСМД
Фото: Siegfried Grassegger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В российском дипведомстве призвали Германию внимательно изучать предложения Путина

На Смоленской площади призвали страны-члены НАТО и, в частности, Германию внимательно изучить предложение президента России Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, обнародованном на сайте ведомства.

Так Москва отреагировала на заявление представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, которая пару дней назад объявила, что Берлин присоединился к мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что призывам Кремля к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования доверять нельзя. По утверждению немки, Россия сама вышла из ДРСМД.

В Москве данное заявление Зассе назвали "абсолютно некорректным".

"Из договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил свое действие", – подчеркнули вкоммюнике нашего МИД.

Реакция Берлина и натовского шефа на предложение Путина является типичным примером предвзятости и рефлекторности, когда Запад даже не пытается в них вникнуть, оказали в дипведомстве.

"Призываем для начала хотя бы внимательно изучить и проанализировать российскую инициативу. Готовы разъяснять наши предложения", – следует из комментария.

Отмечается, что Россия открыта к конструктивному диалогу по минимизации негативных последствий развала соглашения на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон.

Напомним, 26 октября Путин выступил с обращением, в котором сообщил, что Россия готова не развертывать в европейской части страны ракет 9М729, если аналогичные шаги не будет предпринимать альянс.

Однако, судя по реакции Запада, данное предложение явно не нравится натовским стратегам. Вот и сегодня советник по нацбезопасности Белого дома Роберт О'Брайен уже пригрозил готовностью Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России, если это понадобится. Более того, США могут перебросить к границам РФ в Старом Свете баллистические ракеты и будущее американское гиперзвуковое оружие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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