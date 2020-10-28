Республиканская элита полагает, что РФ живет в девяностых годах прошлого века

Лишь в случае сильной трансформации Белоруссии возможна интеграция России и Республики в Союзное государство, однако местные элиты пока не видят в этом необходимости и заинтересованности самих белорусов. Такую точку зрения высказал российский политолог Олег Неменский.

Он назвал болезненным процесс интеграции двух стран, а также сложной проблемой Москвы и Минска.

"Белорусские элиты сложились, у них есть своя структура интересов, связанная с белорусской системой. Ее трансформация в сторону более соответствующего с Россией строя должна происходить и с учетом интересов белорусских элит и интересов общества", – цитирует портал "Украина.ру" эксперта.

По его мнению, белорусское общество сильно поддерживает отечественную социально-экономическую модель развития, с чем нужно считаться. Политолог указал, что и российская модель эволюционирует. При этом в Белоруссии не хотят сближения двух систем, поскольку полагают, что РФ до сих пор живет в лихих девяностых прошлого века, что, разумеется, совсем не так.

"Белорусским экспертам хочется посоветовать, что после 90-х прошло уже 20 лет и многое изменилось. В Белоруссии это не замечают. Кстати, изменилось в сторону большей близости с белорусской моделью", – подчеркнул Неменский.

По его словам, сближение социально-экономических систем наших государств возможно, но это будет трудная задача для экспертов и представителей делового сообщества обеих сторон. Успехом в данном процессе может послужить рост внутреннего спроса в РФ, когда российский рынок начнет расти и становиться привлекательным, резюмировал политолог.

Ранее сегодня один из лидеров оппозиции Павел Латушко, находящийся за пределами Белоруссии, объявил о создании Национального антикризисного управления (НАУ), который будет решать возникающие перед Республикой задачи после ухода действующего президента Александра Лукашенко.

В своем телеграм-канале он написал, что задача новой структуры – достижение стабильности в стране в период "перехода власти к новому правительству".

