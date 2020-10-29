Дипломаты шуткой ответили на новые обвинения

Посольство России в Испании с юмором ответило на обвинения в том, что в Каталонию прибыли 10 тысяч русских солдат, которые займутся регионом после провозглашения его независимости. Среди каталонцев ответ дипмиссии вызвал восторг.

Напомним, накануне в Барселоне и Жироне задержали 30 бизнесменов и политиков, выступающих за независимость Каталонии. Их обвинили во взятках, отмывании денег и организации общественных беспорядков, пишет телеканал "360". Следствие полагает, что именно они являются инициаторами движения, призывающего к отделению Каталонии от Испании.

В ходе обысков, как следует из ордера, у задержанных обнаружили признаки "русского вмешательства" в каталонский конфликт. Сообщалось, что в регион планировалось прибытие группы 10 тысяч военных из России, созданной еще во "времена Горбачева". Они должны были оказать помощь Каталонии после признания ее независимости, включая погашение долга ее перед Испанией. Однако, как отметили в российском посольстве, появившаяся информация на этот счет неполная, пишет RT.

"Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать", – написано в официальном аккаунте дипмиссии в "Твиттере".

‼️ Ojo: La información aparecida en los medios 🗞️ españoles 🇪🇸 sobre la llegada de 🔟 mil soldados rusos a Cataluña está incompleta 👇👇👇 pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm — EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020

Российский ответ вызвал восторг – преимущественно, у каталонцев. Они удивились, что дипломаты из России смогли так тонко пошутить на этот счет.

"Маркировка (аккаунта, с которого было написано сообщение – прим. редакции) Министерства иностранных дел. Но насколько же это великолепно", "Это сенсационно", "То, что Испания превращается в мем уже сказали?", "Пресса режима (испанского – прим. редакции) завтра все опубликует на первой полосе, но не станет все отрицать, когда выяснится, что это оказалось случайной ошибкой (в данном случае – международной)", – написали пользователи Сети.

О 10 тысячах военных из России в испанской прессе говорили еще три года назад. Якобы тогда глава группы предлагал экс-лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону свою помощь.