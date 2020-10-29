Белый дом намекнул Эрдогану на реальный риск введения санкций

Турция увеличивает риск попасть под удар американских санкций из-за покупки российских ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал в среду, 28 октября, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Кларк Купер.

По словам госслужащего, Белый дом постоянно вел с Анкарой диалог о несовместимости российских комплексов с американскими системами вооружения.

"Использование таких средств увеличивает риск введения ограничений", – заявил Купер.

Также помощник госсекретаря США добавил, что Вашингтон дал Анкаре прозрачный намек на "абсолютную неприемлемость" испытаний приобретенных комплексов, так как риск экономических ограничений против Турции в таком случае возрастает, отмечает "Общественная служба новостей".

Американский госслужащий отметил, что Турция все еще имеет шанс на "примирение и возвращение в хорошее пространство с США и НАТО".

"Это ущерб для альянса – не иметь Турцию в союзниках. Есть важные роли, которую она все еще сохраняет для безопасности Европы. Санкции – это очень многое из того, что находится на столе переговоров. Единственным выгодоприобретателем от ухода Турции с Запада или ее отделения от Европы будет Москва", – приводит "Голос Америки" заявление Купера.

Ранее в Госдепе назвали действия Турции "не соответствующими обязательствам" как союзника Штатов по НАТО.