Источник компромата на Трампа нашли в Перми

Источник компромата на Трампа нашли в Перми
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Расследования о вмешательстве РФ в выборы 2016 года привели журналистов к россиянке

Ненешняя президентская гонка в США вышла на финишную прямую, а связанные с прошлой скандалы не утихают. Теперь одно из американских изданий нашло еще и один из "источников" компромата на Дональда Трампа. По его данным, это россиянка родом из Перми – бывший вице-мэр Саратова Ольга Галкина.

Она не только указана на причастных к кибератаке на сервер Демократического национального комитета, но и рассказала, что во время встречи в Праге адвокат Трампа Майкл Коэнс договаривался с сотрудниками разведки из России об оплате российским хакерам. Ее слова стали причиной для расследования роли Москвы во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, пишет Wall Street Journal. 

Главного поставщика негативной информации о нынешнем главе Белого дома раскрыли летом. Заокеанские журналисты указали тогда на некоего Игоря Данченко, якобы уроженца Украины, перебравшегося в РФ. Именно ему Галкина передавала данные о "следе РФ".

Тот самый защитник, о котором якобы говорила россиянка, заявил, что Россия помогала Трампу занять высший пост в Америке. Однако в 2019 году в докладе спецпрокурора США о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году не доказательств этому не было, к тому же один из бывших сотрудник ФБР сообщил о подлоге по "российскому делу", передает URA.RU

Ранее сообщалось, что в американские выборы президента в 2016 году пытались повлиять украинцы. Киев, по словам одного из конгрессменов США, имел непосредственное отношение к досье о сборе Москвой компромата на Дональда Трампа.

Полина ДОРОЖКИНА

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