В США произошел конфуз с компроматом на семью Байдена

В США произошел конфуз с компроматом на семью Байдена
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Секретные документы исчезли во время пересылки

Конфиденциальная информация о Джо Байдене и его сыне Хантере была утеряна накануне президентских выборов. Компромат украли во время пересылки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ведущий Такер Карлсон должен был получить материалы для работы над интервью. Секретные документы на семью Байден оказались в распоряжении телеканала – их передал надежный источник. Однако обозреватель находился в другом городе, поэтому попросил сотрудников телеканала отправить данные почтой.

Бандероль так и не дошла до адресата: посылку нашли вскрытой, а документы исчезли. Почтовая компания устроила расследование, но ничего не удалось разузнать. Карлсон не уточнил, какая именно информация была утеряна, но подчеркнул, что она точно была подлинной, передает Fox News.

Напомним, что в октябре слили личную переписку Хантера Байдена. Сначала в случившемся заподозрили Россию, но после проверки признали невиновность нашей страны.

3 ноября в США пройдут выборы – за президентское кресло борются Дональд Трамп и Джо Байден. При этом кандидаты обвиняют друг друга во вмешательстве России.

Карина СИРАЗОВА

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