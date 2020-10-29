Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой

Япония придает большое значение отношениям с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на заседании парламента в четверг, 29 октября. Он отметил, что намерение заключить мирный договор, которое было озвучено при прежнем правительстве, никуда не делось. Но сначала нужно решить территориальный вопрос.

По словам Суги, только покончив с проблемой Курил, можно подписывать мирный договор. Позиция Токио проста: японский суверенитет распространяется на все четыре "северные острова" – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. И предметом переговоров с Россией являются они все. Как только эта проблема будет решена, можно переходить к следующей – с мирным договором.

"Мы не хотим откладывать ее решение до следующих поколений"

– заверил Суга. При этом он сообщил законодателям, что контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и подтвердил ему, что все договоренности, достигнутые странами ранее, Япония готова выполнять, передает РИА "Новости". В их числе подготовка двухсторонних переговоров для обсуждения декларации 1956 года.

Напомним, в 1956 г. Москва и Токио подписали документ, в котором обговаривалась возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан в обмен на заключение мирного договора. О других территориях в декларации речи не было. Но сейчас японская сторона настаивает, что не собиралась отказываться от двух других островов, просто документ затрагивал лишь один из этапов переговоров.

Ранее в России сравнили японскую риторику по поводу Курильских островов с заявлениям властей Украины по Крыму. Тем временем Россия продолжает укреплять оборону своей территории вблизи Японии.