Запад успокоился по поводу Союзного государства

Запад успокоился по поводу Союзного государства
Фото:STR
Пока Лукашенко у власти, сближения Минска с Москвой не ожидается

Союзное государство России и Белоруссии больше не вызывает беспокойства у Запада. Даже реальная угроза для белорусского лидера Александра Лукашенко быть свергнутым не подвигла его активнее интегрировать республику с соседом. Поэтому сейчас Запад вполне может позволить себе занять выжидательную позицию, не усугубляя ситуацию в Белоруссии.

Повторение в Минске киевского майдана Европе не нужно: слишком уж негативным оказался украинский опыт "цветной революции". Усиление позиций России за счет Белоруссии, конечно, тоже не в интересах ЕС и США. Но многие уже уверились: сам Лукашенко стоить Союзное государство не спешит, поэтому можно просто дождаться, когда он уйдет с поста президента.

Даже если это произойдет в конце его шестого срока, ничего кардинально не изменится. Прозападные настроения у части белорусов сохранятся и даже  укрепятся – при грамотной помощи извне.

"Можно будет без серьезных финансовых вложений, скандалов, кровопролития, гражданской войны, потери территорий и всего прочего, что было на Украине, залучить Белоруссию в свой лагерь",

рассуждает политолог Богдан Безпалько в интервью "Свободной прессе". По его мнению, Москва тут ничего поделать не сможет. Белоруссия сегодня – отдельное суверенное государство. И, несмотря на всю видимую близость двух стран, весьма показателен тот факт, что даже российские политические ток-шоу в белорусском телеэфире показывают с купюрами.

Ранее эксперт объяснил, почему не получается реальная интеграция России и Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

В Токио обозначили шаги до заключения мирного договора с Москвой

Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой

Посольство России заявило о миллионе российских солдат в Каталонии

Дипломаты шуткой ответили на новые обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей