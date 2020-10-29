Увольнения силовиков в Ереване в разгар войны наводят на подозрения

Последние кадровые перестановки в силовом блоке правительства Армении наводят на мысль, что премьер Никол Пашинян спешно избавляется от российского влияния. К такому выводу пришел политолог Игорь Коротченко.

В разгар войны с Баку в Ереване одного за другим уволили командующего погранвойсками Сил национальной безопасности (СНБ) полковника Вагинака Саргсяна, руководителя Департамента контрразведки СНБ генерал-майора Ованеса Карумяна и главу штаба Погранвойск СНБ Гагика Тевосяна.

Можно было бы предположить, что премьер Армении не доволен выполнением их профессиональных обязанностей – ведь силы Азербайджана наступают. Однако никаких обвинений в адрес уволенных силовиков не прозвучало, как, впрочем, и объяснений кадровых перестановок.

"Увольнение профессионалов в системе СНБ по мотивам, которые не объявлены, беспрецедентно",

– отмечает Коротченко в своем телеграм-канале. При этом есть факт, который связывает всех отставников – по долгу службы они имели тесные контакты с российскими силовиками, а Саргсян даже был военным атташе Армении в России.

"Выглядит все это как зачистка пророссийских кадров в системе госбезопасности Армении",

– делится выводами политолог. По его мнению, Пашинян стремится вовлечь Россию в карабахский конфликт по линии ОДКБ и для этого готов на провокации. Поэтому ему не нужны в окружении люди, имеющие наработанные связи с Москвой и способные помешать планам Еревана.

Ранее эксперты заметили, что конфликт в Нагорном Карабахе обострил внутриполитические проблемы Армении.

Вооруженные столкновения Баку и Еревана возобновились в конце сентября. Армения обвиняет Азербайджан в использовании армейских сил Турции. В свою очередь, руководство Армении подозревают в попытках привлечь на свою сторону НАТО.