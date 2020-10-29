Президент назначил новых помощников

Александр Лукашенко устроил ряд переназначений в силовых структурах Белоруссии. У президента появилось три новых помощника, сообщают СМИ.

"Перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто!"

– сообщает телеграм-канал "Пул Первого", приближенный к пресс-службе президента.

По данным источника, в Республике назначен новый министр внутренних дел. Таким образом, Юрий Караев больше не будет выполнять обязанности главы МВД. Его место занял Иван Кубраков.

Также сообщается, что госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик стал помощником президента по Брестской области. Александр Барсуков назначен инспектором по Минску, а Юрий Караев – по Гродненской области.

Тем временем в Белоруссии продолжаются протесты – народ высказывает недовольство итогами президентских выборов. Лукашенко заявил, что стачки спонсирует заграница. Политолог объяснил, почему лидер Республики сделал такое заявление.