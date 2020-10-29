Отношения нашей страны с Евросоюзом и НАТО зашли в тупик

На сегодняшний день Россия не видит будущего в сотрудничестве с Западом. Поэтому временно приостановила все отношения. Так считает немецкий политолог Александр Рар.

До этого РФ поддерживала экономическое связи и с Евросоюзом, и с НАТО. Однако там продолжали вести далеко не дружественную политику, поэтому РФ поставила все контакты на паузу.

Отношения зашли в тупик. На Западе не понимают, нужна ли им наша страна и как вести себя с нею. А Россия, хоть и наводит мосты – в экономике, торговле, – также не знает, как обращаться с Западом, в котором два объединения – НАТО и ЕС – настроены враждебно.

Поэтому отношения приостановлены. Общение между Западом и РФ будет резко сокращаться, что совсем не хорошо, подытожил Рар в эфире интернет-канала UkrLife.

Недавно стало известно, что в ЕС в очередной раз пришли к выводу о вреде санкций против нашей страны и выразили надежду на сотрудничество с Россией.