Угрозы США разместить ракеты в Европе являются блефом – эксперт

Угрозы США разместить ракеты в Европе являются блефом – эксперт
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
До выборов президента никаких серьезных заявлений с американской стороны ждать не стоит

Грозный выпад Белого дома о готовности разместить в Европе новые гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, на самом деле, просто отвлекающий маневр. Цель американцев – потянуть время до выборов. Поэтому они делают громкие, но пустые заявления. К такому мнению склоняется военный обозреватель Виктор Баранец.

Накануне советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что американские ракеты средней и меньшей дальности и даже баллистические будут размещены в Европе, "если это потребуется". Считать это серьезным ответом США на предложение России по ДРСМД нельзя, потому что совершенно не понятно, в каком случае Вашингтон готов направить ракеты на РФ, а в каком откажется от этого.

По мнению эксперта, слова О'Брайен следует расценивать как предвыборный блеф. До выборов президента США столь серьезные вопросы никто решать не будет. Но и не реагировать на сигналы Москвы нынешние власти в Вашингтоне не могут. Вот и тянут время:

"Белому дому нужно подвесить русских на крючок, чтобы в таком подвешенном состоянии Россия и доплыла до 3 ноября",

приводит "Царьград" мнение Баранца.

Президент РФ Владимир Путин на днях предложил США и НАТО новый подход к контролю за вооружениями взамен Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, из которого США вышли в одностороннем порядке в августе 2019 года. Американские эксперты заподозрили Москву в попытке обхитрить Вашингтон.

Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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