Глава государства обещал гражданам вывести на улицы страны семь тысяч военнослужащих для защиты от террористов

Франция в очередной раз подверглась террористической атаке. Об этом заявил президент Пятой Республик Эммануэль Макрон в Ницце, куда он прибыл сегодня после нападения радикала на прихожан в базилике Нотр-Дам. Видеообращение главы государства размещено на его странице в "Твиттер". Вместе с тем, сами жители курорта посоветовали лидеру нации убраться из города



"Наша страна подверглась исламистской террористической атаке", – сказал Макрон и добавил, что радикал убил трех французов.

"Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, свободы и желания не поддаваться террору", – подчеркнул лидер нации.

Макрон объявил, что в школах усилят контроль безопасности, в стране мобилизуют дополнительное число военных – на защиту граждан на улицы выйдут уже семь тысяч силовиков, вместо нынешних трех тысяч.

Также будет усилена охрана культовых сооружений, включая церкви.

Déclaration après l’attaque terroriste de Nice. https://t.co/9UmVPYLDf7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2020

Президента в Ницце сопровождали глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, сообщает РИА "Новости".

Между тем, жители города указали властям страны, что уже подвергались атаке исламистов и к ним приезжал другой президент – Франсуа Олланд. Это было 14 июля 2016 г., когда горожане и туристы отмечали День взятия Бастилии на Английской набережной. Тогда террорист на грузовике проехался по гулявшим людям, в результате чего погибло свыше 80 человек, еще три сотни оказались ранеными.

"К нам уже приезжал Олланд. Не надо приезжать, лучше оставайтесь в Париже и сделайте что-нибудь!" – воззвал к Макрону член городского совета Ниццы Филипп Вардон в эфире RT.

По его словам, сейчас жители курорта просто в ярости, поскольку им надоело "все это".

Ранее в четверг, 29 октября, с ножом напал на прихожан городской церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, по меньшей мере один из них был обезглавлен. Ряд СМИ сообщали, что нападавший обезглавил двух жертв. Еще несколько граждан получили ранения. Преступника удалось задержать. С тяжелыми ранениями он доставлен в госпиталь, где находится в реанимации.

Напомним, во Франции это второе подобное происшествие за две недели. 16 октября около одной из школ в пригороде Парижа – коммуна Конфлан-Сент-Онорин – 18-летний чеченский беженец Абдуллах Анзоров (по другим данным Абдулак Абуезидович А.) убил учителя истории Самюэля Пати, после чего отрезал ему голову. Причиной такого зверства стало то, что преподаватель на уроке по теме свободы слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Париж после этого преступления решил запросить власти других стран, выходцев из которых в свое время Франция пригрела, забрать их обратно. С такой миссией на этой неделе в Москву приезжал мусью Дарманен.

