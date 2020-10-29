"Там мозги промоют": Белоруссия перестанет признавать зарубежные дипломы

Батька уверен, что за границей из студентов воспитывают заговорщиков

Александр Лукашенко всерьез намерен бороться с иностранным влиянием. Белорусский лидер решил, что зарубежные дипломы больше не будут котироваться в Республике.

Батька уже дал соответствующие указания кабинету министров. По словам Лукашенко, уже в скором будущем будут предприняты меры по непризнанию таких документов об образовании на территории Белоруссии.

Лукашенко уверен, что во время обучения за границей из белорусов делают "пятую колонну".

"Им там мозги промоют", – заявил лидер страны, комментируя желание некоторых граждан продолжить обучение за границей, передает БЕЛТА.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что Лукашенко решился на неожиданный шаг в Белоруссии. По данным СМИ, у президента появилось три новых помощника.

Ольга ФЕДОРОВА

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