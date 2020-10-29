Внешнеполитический курс Вашингтона и пандемия приведут страну к краху

Соединенные Штаты Америки распадутся уже в текущем году. Такой неутешительный прогноз судьбе мирового гегемона предсказал ученый из Норвегии Йохан Галтунг. Причем ранее профессор давал форы США до 2025-го. Но вот скорректировал дату развала заокеанского жандарма.

"Еще большая агрессия лишь ускоряет развитие и развязку негативного сценария", – цитирует "ЦарьГрад" норвежского эксперта.

Издание напоминает, что именно Галтунг в свое время с точностью предсказал крах СССР.

По мнению профессора, развал Штатов произойдет из-за внешнеполитических шагов, которые осуществляет Вашингтон страны. Американские власти уже давно используют экономические санкции в качестве инструмента давления на другие государства. Обращает на себя внимание и политическое противостояние США с Европой и Азией. Все эти факторы могут привести к распаду гегемона.

Свой прогноз норвежец скорректировал, исходя из событий нынешнего года. На судьбу единой Америки могут повлиять такие события, как эпидемия коронавируса, к которой изначально в Белом доме отнеслись пренебрежительно и до сих пор не могут с ней справиться. Также страна переживает экономический кризис, больно ударивший по рядовым гражданам.

Вершиной айсберга станут предстоящие 3 ноября президентские выборы, результаты которых уже сейчас не готовы признать оба кандидата – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Все это ослабляет США, которые распадутся на 50 государств, констатировал Галтунг.