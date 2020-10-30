Москва намерена разжечь волну уличного насилия в Америке, считает специалист

Россия продвинулась дальше остальных стран в попытках "подрыва веры" в демократию США путем "вмешательства" в президентскую гонку. Такое мнение выразил бывший руководитель американской разведслужбы Дэн Коутс.

Экс-госслужащий добавил, что у разведки и сейчас есть уверенность в том, что РФ не прекращает попыток вмешаться в американские выборы. Тем не менее, никаких фактов, доказывающих "распространенное мошенничество", Коутс не видел, несмотря на заявления действующего президента Дональда Трампа о том, что предстоящая гонка станет самой коррумпированной за всю историю Штатов.

Коутс заявил в интервью телеканалу CBS, что не исключает волны насилия, которая может прокатиться по стране после выборов на должность президента: многие американцы могут выразить таким образом негатив из-за того, что кандидатура того или иного лица оказалась несостоявшейся, что, по его мнению, и приведет к новым беспорядкам на улицах.

Экс-глава разведки США призвал избирателей объединиться, чтобы не допустить прихода к власти ни Трампа, ни Байдена: в противном случае США окажутся в проигрыше перед Россией, Китаем и Ираном.

В ходе недавнего выступления перед избирателями во Флориде Трамп заявил, что победа Байдена приведет к "французскому сценарию" в США: американский лидер убежден, что демократ откроет двери в Штаты для радикальных элементов, которые спровоцируют волну террористических атак в государстве, о чем пишет Daily Mail.

Ранее Коутс заявил, что Россия намерена напасть на Украину в ближайшие годы, чтобы повредить "интеграции" Незалежной в Евросоюз.



