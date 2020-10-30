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Украина расколется на несколько частей в ближайшие годы, если существующие на данный момент тенденции в политике страны сохранятся. Такое предупреждение сделал киевский политолог Александр Семченко.
По его мнению, развал произойдет в ближайшие пять лет, если события будут развиваться по тому же сценарию, что и сейчас. "Растянут по кускам", – добавил эксперт.
Беспорядки в большей степени влияют на простое население, однако возможных вариантов изменения ситуации политолог пока не видит. Украинцы сами все ухудшают, поддерживая преступников и марионеток Запада.
Семченко объяснил: стоит просто обратить внимание на то, за кого голосует народ. Люди поддерживают Петра Порошенко, который "пять лет грабил страну и разжигал войну", партию "Голос", "спущенную непонятно откуда", Владимира Зеленского и состоящую из олигархов "Оппозиционную платформу – За жизнь".
"Людей все равно продолжают дурить, и, исходя из всего того, что мы видим, будет еще хуже. Казалось бы, что хуже некуда, но хуже будет",
– заключил политолог в "Дуэли" на телеканале КРТ.
О распаде Украины говорят и другие эксперты. Недавно политолог Кость Бондаренко предположил, что страна развалится на 25 "удельных княжеств".
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