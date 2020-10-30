Премьер Армении предложил ввести в Карабах миротворцев из России

Премьер Армении предложил ввести в Карабах миротворцев из России
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Ереване озвучили оптимальное решение конфликта

В Нагорный Карабах нужно ввести российских миротворцев. С таким предложением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Такой шаг устроит все стороны конфликта, добавил он. И назвал это оптимальным решением.

Но есть и проблема, отметил глава армянского правительства  в интервью The Daily Telegraph. По его словам, одобрить ввод миротворцев из РФ должен и Азербайджан.

Не обошел вниманием Пашинян и другой вопрос. Он полагает, что Европа тоже могла бы приложить для прекращения конфликта в сопрном регионе – в первую очередь, повлиять на то, чтобы Турция не помогала Баку.

На прошлой неделе о вводе миротворцев Нагорный Карабах говорил и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Он заявил, что так в регионе можно было бы добиться прекращения огня, напоминает телеканал "360"

Ранее с введением в Нагорный Карабах согласились и в Азербайджане. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, добавив, что это должно произойти на их условиях, однако не назвал, на каких именно. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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как прижали, так Россия помоги сразу?!
а как школы русскоязычные все позакрывать...
дбл, блд!
Андрей
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Да пошли они в }{0ппу, пусть сами разбираются, а то привыкли чужими руками жар загребать.
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