В Ереване озвучили оптимальное решение конфликта

В Нагорный Карабах нужно ввести российских миротворцев. С таким предложением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Такой шаг устроит все стороны конфликта, добавил он. И назвал это оптимальным решением.

Но есть и проблема, отметил глава армянского правительства в интервью The Daily Telegraph. По его словам, одобрить ввод миротворцев из РФ должен и Азербайджан.

Не обошел вниманием Пашинян и другой вопрос. Он полагает, что Европа тоже могла бы приложить для прекращения конфликта в сопрном регионе – в первую очередь, повлиять на то, чтобы Турция не помогала Баку.

На прошлой неделе о вводе миротворцев Нагорный Карабах говорил и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Он заявил, что так в регионе можно было бы добиться прекращения огня, напоминает телеканал "360".

Ранее с введением в Нагорный Карабах согласились и в Азербайджане. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, добавив, что это должно произойти на их условиях, однако не назвал, на каких именно.