Санкции ЕС против России усилили преимущества Китая

Санкции ЕС против России усилили преимущества Китая
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Немцы столкнулись с последствиями ограничительных мер в отношении Москвы

Россия сближается с Китаем из-за санкций ЕС. Получается, Брюссель сам ставит европейские компании в невыгодное положение перед конкурентами.

Проблемы со строительством "Северного потока-2" не стояли на повестке дня последней встречи президента РФ Владимира Путина с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом рассказал сам глава влиятельной газовой корпорации. Вместо трубопровода, который нужен, чтобы поставлять в Европу голубое топливо с Ямала, в Кремле обсуждали новый мега-проект - газопровод "Сила Сибири-2", по которому ямальский газ пойдет в Азию, обращает внимание немецкое издание WirtschaftsWoche.

Восточный сосед сможет заменить России Евросоюз в качестве основного партнера, признали в Германии. Европейские компании долгое время скептически смотрели на сближение РФ с КНР, они не верили, что их товары и услуги можно заменить. Но два года назад впервые Китай поставил в Россию больше машиностроительного оборудования, чем Германия, передает "ИноСМИ". Клиенты в РФ больше не уверены, что смогут свободно закупать запчасти к европейской технике из-за постоянно накладываемых санкций. В итоге четыре из пяти немецких компаний, работающих с Россией, проигрывают конкуренцию Китаю.

"Чем сильнее Запад отворачивается от России, тем активнее Китай стремится заполнить освободившееся пространство",

– формулирует опасения немецкого бизнеса депутат бундестага Нильс Шмид. По его мнению, чем глубже санкционная пропасть между РФ и ЕС, тем больше Москва сближается с Пекином, усиливая его позиции на мировом рынке. Соответственно, позиции компаний ФРГ и ЕС в целом становятся хуже.

В период, когда приходится бороться с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом, европейские власти должны ставить во главу угла перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, призвал глава Восточного комитета по экономики ФРГ Оливер Гермес. Однако пока получается, что Берлин своей санкционной политикой сам подталкивает Москву в объятия Пекина.

Ранее эксперт предположил, что "Северный поток-2" – это последний масштабный проект, который Россия реализует в Европе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Не было бы счастья, да несчастье помогло!
Дряхлеющий ЕС цепляется за жизнь, пока Китай усиливает своё господство.
Гость
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А зачем России вымирающая и деградирующая под давлением ислама Европа? У Европы не будущего, её крах произойдёт на глазах у нынешнего поколения россиян! Жаль что при этом погибнут культурные и исторические ценности западной цивилизации! Но в истории человечества уже были такие случаи! А Россия подымется, за ней будущее! Сам я не русский, в России не жил, живу далеко от России!
Иван
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У хохлов заразу подхватили!
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