Эксперт: Украина рискует стать частью России

Эксперт: Украина рискует стать частью России
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Незалежной ни в коем случае не следует выполнять свои условия Минских соглашений, считает полковник ВСУ

Москва не собирается идти на уступки Киеву в Минских соглашениях. Россия требует от Украины соблюдения достигнутых договоренностей, которые последняя выполнить не может. В таком случае Незалежная может стать частью союзного государства с РФ, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Как считает спикер, Киев не имеет возможности соблюдать договор, так как его выполнение украинской стороной чревато попаданием Незалежной в поле влияния Москвы.

По словам Жданова, Украина не имеет шанса на надежду организации нового саммита с РФ, Францией и ФРГ в Нормандском формате: у Евросоюза сейчас хватает своих проблем из-за коронавируса, а Кремль настаивает на соблюдении "Минска".

"Путин не собирается никуда ехать. Он объявил о своей позиции по Минским соглашениям – Москва ждет, когда Украина начнет их выполнять. На сегодняшний день никаких перспектив нет", – заявил Жданов в интервью телеканалу "Украина 24".

Ранее представитель Украины в переговорах по Донбассу Алексей Резников заявил, что "реинтеграция" региона с Незалежной займет несколько десятков лет после окончания войны. В МИД России отметили, комментируя упомянутое заявление, что украинские власти сами стали инициаторами разрушения всех связей с восточной частью страны, а теперь заявляют о долгосрочном восстановлении отношений. Киев при этом отказывается выполнять Минские договоренности и продолжает придумывать отговорки.


Егор МАЛКОВ

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Андрей
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Эксперт: Украина рискует стать частью России

Такое чувство,что они спт и выидят как войти в состав России. Только зачем нам здались эти зобные майдауны.
Один украинец - это хохол !
- Два украинца - партизанский отряд !
- А три украинца - партизанский отряд с предателем !
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