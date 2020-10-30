Незалежная подрывает стабильность соседнего государства с помощью воинственной оппозиции

Российский МИД отметил радикализацию белорусских протестов, в которых замешана в том числе украинская сторона. Такое заявление сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов.

Как отметил госслужащий, в настоящее время волнения в Белоруссии постепенно снижаются. Тем не менее, антигосударственные акции сопровождаются большей агрессией: на улицах становится больше радикально настроенных протестующих с арматурами и булыжниками, которые они намерены использовать подручные средства против представителей правопорядка.

Сыромолотов добавил, что официальный Минск объективно оценивает все попытки дестабилизации со стороны внешних сил. Компетентные органы РФ и Белоруссии находятся в тесном взаимодействии по вопросам безопасности в республике.

Замминистра также отметил, что основным для взаимоотношений между Москвой и Минском, нацеленным на развитие союзного государства, остается выполнение планов по противодействию террористической угрозе на всей его территории, передает РИА "Новости".

Ранее российский МИД выступил с заявлением о том, что ответные санкции Минска против Евросоюза будут действовать и в пределах РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ряд европейских государств решили пойти на поводу у остальных, одобрив оказание экономического давления на Белоруссию.