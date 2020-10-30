Навальный сообщил о проблемах и раздражении Европы из-за России

Навальный сообщил о проблемах и раздражении Европы из-за России
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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По словам оппозиционера, Запад хотел бы переключиться на решение собственных трудностей

Алексей Навальный по-прежнему находится в Германии, однако после лечения он непременно планирует вернуться в Россию. Об этом заявил оппозиционер, также прокомментировав недавние санкции и отношение Европы к происходящему.

Активист рассказал, что ему уже намного лучше, хоть здоровье пока полностью не восстановилось. Он много работает, чтобы прийти в норму в ближайшее время.

"Моя задача – как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же",

– подчеркнул Навальный. При этом Алексей пока не может сказать, когда это произойдет – врачи прогнозов не дают.

Оппозиционер также высказался об антироссийских санкциях, которые Евросоюз ввел в связи с инцидентом 20 августа. Навальный заявил, что это произошло не из-за него, а по причине недовольства Европы тем, что Россия нарушает подписанные ею же договоренности и занимается развитием химического оружия.

При этом Запад вмешиваться в происходящее не станет, считает активист. По его словам, Европу просто раздражает происходящее: там хотели бы забыть о России, которая приносит ей столько проблем.

"Европа с досадой смотрит на происходящее в России, – заключил оппозиционер в эфире на Ютуб-канал "Навальный.Live". - Все наши проблемы мы должны решать сами".

Ранее о возможном президентстве Алексея Навального высказался Владимир Познер.

Карина СИРАЗОВА

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