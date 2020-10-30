Россия жестко ответила на претензии Японии по Курилам – Sohu

Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой

У Японии нет шансов получить Курильские острова. К такому выводу пришли китайские эксперты. Права на Южно-Курильскую гряду Москва получила по закону, и оспорить эти международно-правовые нормы Япония не сможет. Отбить территории силой у нее тоже не получится, а чтобы даже таких мыслей не возникало, Россия сделала ей жестко предупреждение.

Разместив на Курильских островах зенитно-ракетную систему С-300 последней модификации, Россия четко обозначила свою позицию по территориальному вопросу – никакого вопроса нет. Да, на Курилах и раньше появлялось современное вооружение, но в этот раз переброска средств ПВО совпала с маневрами новейшего военного фрегата ВМФ РФ "Алдар Цыденжапов", который провел стрельбы в Японском море, обращает внимание издание Sohu.

Что касается укрепления системы обороны, то размещенные на Курилах С-300В4 лишают Японию всех шансов заполучить острова силовым методом, даже если Токио задействует возможности, предоставленные союзниками. По оценке китайских аналитиков, С-300В4 может успешно противостоять современным многофункциональным американским истребителям F-35, передает "ПолитРоссия".

Накануне японский премьер обозначил последовательность шагов для заключения мирного договора с Россией. Выйти на соглашение он рассчитывает до очередной "смены поколений". При этом сначала потребуется урегулировать спор по Курилам.