Запад создает новую военную коалицию для противостояния с Москвой

Присоединение Болгарии к "Инициативе трех морей" накладывает на Софию обязательства военного характера. Об этом предупредил болгарский политический аналитик Валентин Вацев.

Он пояснил, что цель создателей этого проекта – изолировать Россию. Поэтому это только на первый взгляд кажется, что "Инициатива трех морей" – некое продолжение Европейского союза. На самом деле, это – попытка создать замену НАТО, более управляемый и легче финансируемый аналог западно-атлантического военного блока.

Однако нужно понимать, что для реальной изоляции России придется разорвать ее связи с Германией, в частности, остановить "Северный поток-2". Нужно прекратить взаимодействие в области культуры, политики. В общем, это крайне антироссийский союз, причем очень милитаристский. Присоединение к нему Болгарии будет означать ее военно-политическую конфронтацию с Россией.

„Инициатива трех морей" равносильно войне Болгарии и Россией. И мы видим, как определенные силы пытаются загнать Болгарию на баррикады",

– приводит мнение политолога болгарское издание "Факты".

"Инициатива трех морей", или Трехморье – это созданное в 2016 г. объединение восточноевропейских стран. В него входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Австрия, Словения, Болгария и Румыния. Пыталась в него вступить и Украина, но ей в членстве отказали.