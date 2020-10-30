Демонстранты жгут файеры и требуют отставки

Протестующие с файерами выступают у здания Конституционного суда в Киеве. Таким образом собравшиеся демонстрируют несогласие с решением судей, который признали некоторые нормы законов о проверке деклараций в электронном формате не соответствующими Конституции. Об этом стало известно сегодня, 30 октября.

Как отмечает источник, акция проходит под лозунгом "Судьям пора в Ростов". Участники таким образом выразили несогласие после судейского решения, отменяющего несение уголовного ответственности за недостоверную информацию о декларации госслужащих.

По информации "Украина.ру", по поводу происходящего президент Украины Владимир Зеленский устроил срочное совещание СНБО, подав в Раду на рассмотрение документ об увольнение всего состава высшей судебной инстанции государства.

Пресс-служба партии "Голос" сообщает, что в отношении судейского состава уже возбуждено уголовное дело.