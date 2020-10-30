Лукашенко назвал условие дружбы с Россией

Лукашенко назвал условие дружбы с Россией
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В белорусах нужно видеть братьев и поступать, как Путин

Беларусь – географический центр Европы и у нее была и будет многовекторная внешняя политика, и Россия "прекрасно должна белорусом понимать".

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД. При этом он подчеркнул, что Беларусь не отвернется от России, если та будет видеть в белорусах "настоящих братьев, младших братьев", защищать их, поддерживать. По мнению президента, именно так поступил Владимир Путин.

"В таком случае, мы не бросим камень в сторону Востока и России... Нашей России", – заключил Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство "Белта".

Президент страны добавил, что белорусы абсолютно не отличаются от русских людей, и это две страны, две квартиры, где живут самостоятельно две семьи, но "произраставшие из одного корня".

После президентских выборов, на которых победил Лукашенко с 80%, пять стран Европы не признали белорусского лидера главной республики. Это Германия, Латвия, Литва, Словакия и Эстония.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Академик Черский" готов приступить к укладке "Северного потока-2"

Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море

Россия жестко ответила на претензии Японии по Курилам – Sohu

Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей