В белорусах нужно видеть братьев и поступать, как Путин

Беларусь – географический центр Европы и у нее была и будет многовекторная внешняя политика, и Россия "прекрасно должна белорусом понимать".

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД. При этом он подчеркнул, что Беларусь не отвернется от России, если та будет видеть в белорусах "настоящих братьев, младших братьев", защищать их, поддерживать. По мнению президента, именно так поступил Владимир Путин.

"В таком случае, мы не бросим камень в сторону Востока и России... Нашей России", – заключил Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство "Белта".

Президент страны добавил, что белорусы абсолютно не отличаются от русских людей, и это две страны, две квартиры, где живут самостоятельно две семьи, но "произраставшие из одного корня".

После президентских выборов, на которых победил Лукашенко с 80%, пять стран Европы не признали белорусского лидера главной республики. Это Германия, Латвия, Литва, Словакия и Эстония.