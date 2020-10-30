Лидер Незалежной попал в ситуацию хуже губернаторской из-за своей нападки на КСУ

Вероятно, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит опасаться импичмента, поскольку у Верховной рады не хватит голосов для запуска этой процедуры. Такой прогноз дал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее сегодня стало известно, что лидер нации подал в парламент законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда, а также признать его решение о декларировании "ничтожным" и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

По мнению украинского политолога, подобный шаг пана Зеленского может повлечь для него определенные политические последствия.

"Но дело в том, что среди тех, кто категорически не согласен с этим, по-моему, будет не только "Оппозиционная платформа – За жизнь", это моя гипотеза. Короче говоря, важно, что в парламенте даже и речи быть не может о какой-то процедуре импичмента, потому что не соберутся голоса", – сказал Погребинский порталу "Украина.ру".

Другой эксперт издания директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что своими действиями в адрес КС власть подрывает конституционные основы государства, что может привести к глубочайшему политическому кризису в соборной.

Он также назвал гипотетическим сценарий импичмента президента за его нападки на высший правовой орган в стране. Однако то, что пан Зеленский оказался в положении хуже губернаторского, специалист назвал уже очевидным фактом.

Ранее сегодня председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что предложение главы Незалежной лишать судей Конституционного суда полномочий имеет все признаки государственного переворота. По его словам, президент хочет сделать КС "послушным".

